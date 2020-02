Nîmes Olympique : "Pour le maintien, on a perdu une bataille, pas la guerre ! " (Loick Landre)

3 victoires consécutives en L1 à la maison et pas une de plus malheureusement. Marseille n'a donc toujours pas perdu deux matchs consécutifs cette saison en Ligue 1. Comme face à Rennes, Nîmes a marqué très tôt, Zinedine Ferhat (5e) et comme face à Rennes, Nîmes n'a réussi à garder longtemps cet avantage. Benedetto a égalisé 5 minutes plus tard. Pire l'Argentin a marqué son premier triplé en France. Le 1er but de Lucas Deaux avec le NO dans le temps additionnel de la seconde période n'y changera rien. Nîmes perd à domicile. Cela n’était plus arrivé aux crocos depuis la victoire de Rennes le 18 Janvier (0-1).

La double occasion pour Nîmes non convertie à la 62e minute aurait changé le match

Steve Mandanda a repoussé incroyablement un ciseau acrobatique de Loick Landre puis Renaud Ripart de la tête, juste après sur un centre de Benrahou, croise un tout petit trop sa tête. Celui qui aurait pu marquer un des buts de la saison (Loick Landre) s'est arrêté au micro de France Bleu Gard Lozère après la défaite contre l'OM et a voulu parler de ce maintien pour le NO : "On a perdu une bataille mais pas la guerre. On est toujours dans la course. Il y a quelques journées, beaucoup de gens nous voyaient beaux. On a perdu 2 matchs de suite contre le 3e (Rennes) et contre le 2e (Marseille). On espérait prendre des points mais malheureusement ce n'est pas le cas. On va remettre le bleu de chauffe dès lundi (1er Mars) pour gagner à Metz."

Avec cette défaite contre Marseille, Nîmes reste 18e et donc barragiste après 27 journées.

Prochain rendez-vous pour le Nîmes Olympique, la déplacement à Metz, autre club qui va lutter jusqu'au bout pour ne pas descendre en L2. Coup d'envoi à 20h00 le samedi 7 Mars. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.