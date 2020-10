Nîmes Olympique : "Pour moi, ce penalty sur Hatem Ben Arfa ne se siffle pas." (Jérôme Arpinon)

Nîmes ne réalise donc pas un 3e clean sheet (match sans encaisser de but) consécutif à l’extérieur en L1, une performance que le club avait réalisé en 1961. L’expérience bordelaise et surtout le talent d'Hatem Ben Arfa ont malheureusement fait la différence. Ben Arfa passe 4 Nimois, Miguel et Meling le font tomber dans la surface du NO. Jimmy Briand prend à contre-pied Baptiste Reynet et marque son 100e but en Ligue 1 (1-0, 80e). Pour Jérôme Arpinon qui s'est exprimé en conférence de presse après le match, cette faute n'aurait pas dû être sifflée : "c'est un match qui s'est joué sur des faits de jeu. Sur le terrain, les deux équipes ont fait jeu égal. Pour moi, ce penalty ne se siffle pas. Hatem Ben Arfa perd son ballon en fin de course. Sur des actions comme ça où c'est vraiment infime, cela se ne siffle pas." Le but ensuite marqué par Rémi Oudin du gauche est anecdotique (2-0, 82e).

Nîmes marque très peu de buts sur les 5 derniers matchs

Sur les 5 dernières rencontres de Ligue 1, Nîmes n'a marqué que 2 buts mais Nîmes a réussi de belles choses : gagner un match (à Montpellier le 4 octobre) et faire un nul à Lyon ( 0-0 le 18 septembre). Contre Metz puis contre Angers (les 2 prochains matchs en L1 au Costières), deux concurrents directs pour le maintien, il serait bienvenu de retrouver du réalisme. Jérôme Arpinon a désormais davantage de choix en attaque avec les arrivées en début de mois de Karim Aribi et de Niclas Eliasson. Aux dernières recrues de devenir décisives. Le Nîmes Olympique en a besoin. Il n'y a évidemment pas de quoi s'alarmer après ce match à Bordeaux mais Nîmes n'a pas de joker. Après 8 rencontres, le club possède 8 points. Prochain match à la maison avec la réception de Metz. Coup d'envoi de la rencontre le dimanche 1er novembre à 15h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.