Il n'est plus dans le groupe depuis des semaines. Kevin Denkey est-il poussé vers la sortie par le Nîmes Olympique ?

Nîmes Olympique : pourquoi Denkey ne joue plus

Kévin Denkey portera-t-il encore un jour les couleurs du Nîmes Olympique ? Pas si sûr. Lui qui était arrivé à Nîmes à l'âge de treize ans pourrait devoir aller voir ailleurs très rapidement. Le jeune (20 ans depuis fin novembre) attaquant international togolais (10 sélections, 1 but) ne joue plus depuis de longues semaines, plus précisément depuis le 29 novembre, à Monaco, où il était d'ailleurs sorti à la mi-temps.

Un attaquant en fin de contrat cet été

S'il n'a marqué qu'un seul but cette saison, face à Brest, lors de la première journée de Ligue 1, son absence peut prêter à interrogation, surtout dans une équipe en recherche de points et... de buteurs.

Kévin Denkey est en fin de contrat en juin prochain. Le club nîmois lui a bien proposé une prolongation, mais seulement avec une très légère augmentation salariale, que le joueur refuse jusqu'ici, selon les informations de France Bleu Gard Lozère. Est-il désormais poussé vers la sortie, pour être vendu dès ce mercato d'hiver ? L'été dernier, les belges du Club Bruges étaient sur les rangs.

Nîmes reçoit Lille, ce samedi.