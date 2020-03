Nîmes Olympique : "Quand on veut se sauver, on ne peut pas faire ce type de première période." (Renaud Ripart)

Metz menait que 1-0 par miracle à la pause. Les Crocos, complètement passés au travers en première période, ont égalisé grâce à Lucas Deaux. L'ancien Guingampais marque son second but consécutif de la saison après celui contre l'OM. Mais Nîmes comme souvent a cédé. John Boye marque le but de la victoire à la 81e minute. C'est la 15e défaite de la saison sur 28 matchs. Surtout sur les 8 dernières rencontres à extérieur, Nîmes a désormais perdu 7 matchs.

Nîmes a de gros problèmes à extérieur

Nîmes n'a gagné pour le moment qu'une rencontre à extérieur cette saison (1-3 sur la pelouse de Nice le 8 février). Le capitaine Renaud Ripart s'est arrêté au micro de France Bleu Gard Lozère après le match, il est revenu sur cette première période complètement manquée du NO : "On n'a joué que 45 minutes et même en ne jouant que 45 minutes, on aurait pu revenir avec quelque chose. Quand on veut se sauver, on ne peut pas faire ce type de première période. C'est le triste constat de cette rencontre. On a manqué de grinta sur la première période. On a pris des vagues. Ils avaient plus envie que nous. Nous sommes impardonnables."

Avec cette défaite contre Metz, Nîmes reste 18e et donc barragiste après 28 matchs. Il reste désormais 10 batailles pour se sauver.

Prochain rendez-vous pour le Nîmes Olympique, un nouveau déplacement, cette fois-ci à Nantes où Nîmes avait gagné (2-4) la saison passée. Coup d'envoi à 20h00 le samedi 14 Mars. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.