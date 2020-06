Nîmes Olympique : quel duo sur le banc après l'ère Bernard Blaquart ?

Les lignes bougent en ce début de semaine au Nîmes Olympique. Après l'arrivée de l'ancien gardien du TFC Baptiste Reynet, c'est la fin du feuilleton des derniers mois qui se dessine : l'entraîneur Bernard Blaquart va quitter le club. Pour le remplacer, son successeur est tout désigné. Il s'agit de son adjoint Jérôme Arpinon. Il devrait d'ailleurs diriger une séance à huis clos ce mardi soir à La Bastide.

Qui est Jérôme Arpinon ? L'homme a gravi les échelons, patiemment, sans faire de bruit : un double paradoxe pour cet homme au caractère bouillonnant, voire sanguin, pas effrayé à l'idée de faire le coup de poing si nécessaire, lui l'adepte de la boxe. Mais au fil des années, Jérôme Arpinon s'est assagi, il a beaucoup travaillé pour obtenir ses diplômes et grimper dans la hiérarchie : préparateur physique, puis adjoint et bientôt numéro un. Toujours dans l'ombre de son mentor, mais tellement présent à la fois.

Ces derniers mois, il donnait de plus en plus souvent de la voix et du geste lors des séances d'entraînement, et même sur le banc, jusqu'à diriger lui même quelques rencontres, dans le cadre de sa formation bien sûr, mais déjà dans la perspective d'un passage de témoin. Longtemps, il avait été un peu le grand frère des joueurs, lui qui n'avait qu'une grosse dizaine d'années de plus qu'eux, mais le costume va changer. Et Jérôme Arpinon est prêt à l'endosser. A 42 ans, l'ancien pote devient le boss. Ce n'est plus du tout le même rôle et surtout pas le plus facile.

Avec lui, pour le seconder, selon nos informations J. Arpinon a tranché, ce sera Richard Goyet, préparateur physique du Nîmes Olympique cette saison.