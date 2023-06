Nîmes Olympique : Rani Assaf "confirme sa volonté de rester aux commandes du club", indique la mairie

C'était une réunion très attendue par tous les amoureux du Nîmes Olympique. La mairie de Nîmes a reçu ce lundi le président du Nîmes Olympique. Autour de la table : Julien Plantier, premier adjoint à la ville de Nîmes, Christophe Madalle, Directeur général des services, et Rani Assaf, le propriétaire du club. Le Nîmes Olympique vient d'être relégué en National. Objet de la réunion : quelles ambitions sportives pour les Crocos ? Quel projet immobilier, également, sachant que Rani Assaf a prévu de reconstruire une nouvelle enceinte après la destruction du stade des Costières, et en plus des aménagements annexes comme des hôtels, bureaux, logements ou encore un centre commercial ?

Dans un communiqué, la ville précise : "Cette rencontre avait ainsi pour ambition pour la ville de rappeler à Rani Assaf qu’elle n’accepte pas de se retrouver sans aucune communication alors que se joue l’avenir du club. Lors de cette entrevue, le Président a confirmé sa volonté de rester aux commandes du club, illustrant sa décision par l’annonce de nouvelles recrues à venir et avec l’objectif clairement exprimé d’une remontée en Ligue 2. Ainsi, la Ville, qui constate une nouvelle fois, que Rani Assaf n’a pas la même vision de la situation du Nîmes Olympique, a acté cette décision qui n’appartient qu’au président et sur laquelle elle n’a pas de prises."

"L’avenir du club appartient à tous les Nîmois (...). Le Président devrait se poser les bonnes questions s’agissant de sa gouvernance et de sa nécessaire mise en retrait" (Julien Plantier)

Quant au projet immobilier, Rani Assaf a reconnu, là encore selon la mairie, rencontrer des problématiques conjoncturelles d’ordre national impactant les investissements prévus. Comprenez : la hausse du coût de la construction. Doivent également être encore traités : des enjeux juridiques liés aux décisions relevant de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).

Selon la mairie, Rani Assaf maintient sa volonté de "poursuivre le projet en réalisant des aménagements et des modifications dont l’incidence n’est pas encore totalement définie".

Une nouvelle réunion de décision est programmée dès le début du mois de septembre.