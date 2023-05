Nîmes Olympique relégué : Vincent Bouget a un "sentiment de gâchis et de colère"

Au revoir la Ligue 2. Dire qu'il y a 2 sans seulement, les Crocos évoluaient encore en Ligue 2. Direction le National donc pour le Nîmes Olympique, après une nouvelle défaite à domicile ce samedi soir face à Dijon (1-2). "Ce matin, c’est le sentiment de gâchis et la colère qui domine" écrit sur les réseaux sociaux Vincent Bouget, leader d'opposition municipale à Nîmes, secrétaire gardois du Parti communiste et conseiller départemental délégué aux sports.

Le nîmois, fervent supporter des Crocos, ajoute : "est-ce une évolution si surprenante ? Le projet de Rani Assaf, sa vision du sport professionnel, son modèle économique et sa façon de procéder… tout cela est connu depuis longtemps. Il ne s’agit pas de sentiments ou de ressentiments envers le club ou la ville. Il s’agit d’un projet anticipant ce qu’il considère être l’évolution du sport professionnel : ligues fermées, système de draft, « expérience supporter », sport-spectacle… Et dans ce cadre une descente en National quelques saisons, le temps que le nouveau stade sorte de terre, n’est pas forcément une catastrophe pour le Président. Il pourra encore limiter les coûts. Mais attention la pente est glissante, et le club n’est pas encore complètement à l’os".

Vincent Bouget conclut, en adressant directement un message à la mairie de Nîmes : "La majorité municipale a fait le choix d’accompagner le président du club dans son projet en acceptant de lui vendre le stade. Et là encore il ne s’agit pas de sentiments, même si ce choix a été fait dans la pré-campagne municipale, mais bel et bien de choix politique. À Nîmes, on vend, on privatise, on délègue… et on fabrique l’impuissance publique, sa propre-impuissance. Il ne reste, ensuite, qu’à verser quelques larmes, prononcer quelques mots d’énervement"