Nîmes Olympique : " Ripart, c'est un TOP mec ! Renaud est toujours dans l’intérêt du club." (Pascal Plancque)

C'est fini, Nîmes n'est plus un club de Ligue 1. Les Crocos s'inclinent 2-0 sur la pelouse de Rennes pour le dernier match de la saison. Guirassy et Bourigeaud sont les buteurs bretons. Renaud Ripart a joué son 100e match dans l'élite du football français. Clément Depres a refoulé les pelouses !

Dans un match sans enjeu pour les Gardois, les hommes de Pascal Plancque n'ont pas lâché la rencontre, ils se sont même procurés de belles opportunités en première période mais malheureusement encore une fois cette saison, les Nîmois ont manqué de réalisme. Ce match contre Rennes était le centième match de Renaud Ripart en Ligue 1, un magnifique chiffre pour le capitaine nîmois, son coach Pascal Plancque est dithyrambique à son sujet en conférence de presse : " Je lui souhaite beaucoup d'autres matchs de Ligue 1, que ce soit avec Nîmes ou peut-être qu'il aura un jour l'occasion d'avoir une expérience ailleurs. Renaud, je ne le connaissais pas avant mon arrivée au club (le 5 janvier 2021), je peux même dire qu'en le voyant à la TV, j'avais un a priori, je me disais "ouais bof !" Mais sincèrement, c'est un TOP mec ! C'est un très bon joueur, c'est un joueur de club comme tous les coachs aiment avoir. Il est exemplaire, il est positif. Il est toujours dans l’intérêt de l'équipe. C'est jamais lui d'abord. Cela de nos jours, ce n'est pas très évident. C'est de moins en moins le cas. Et puis c'est une belle personne."

Clément Depres refoule les pelouses de Ligue 1

Cela faisait 851 jours et sa blessure contre Angers le 23 janvier 2019 que Clément Depres n'avait plus joué en Ligue 1. Dans le groupe contre Lyon lors de la 37ème journée mais il n'était pas entré. Contre Rennes, Depres a remplacé Mattéo Ahlinvi à la 77ème minute et comme un symbole Renaud Ripart lui donné le brassard de capitaine jusqu'au coup de sifflet final !

Trois ans après être remonté en Ligue 1, Nîmes redescend malheureusement en Ligue 2 d'un point de vue sportif. Espérons que le club ne descende pas plus bas... Avec Patrick Champ, on tenait à vous remercier, vous les auditrices et les auditeurs, d'avoir été si nombreux sur France Bleu Gard Lozère durant cette saison très difficile pour tous les amoureux du Nîmes Olympique. C'est une page de l'histoire du club qui se ferme, espérons que la prochaine sera positive. Allez le Nîmes Olympique !