Nîmes Olympique : "On s'est fait mâcher en première période." (Nicolas Usaï)

Il s'agit de la première défaite à l’extérieur du nouveau coach Nicolas Usaï et elle fait mal, zéro but marqué, quatre encaissés et un expulsé (Mbow en première période). Il a tout manqué aux Nîmois pour espérer ramener au moins un point du stade Michel d'Ornano. Nicolas Usaï ne peut que constater les dégâts : "Le deuxième but caennais résume bien la passivité de notre soirée sur la plan défensif. Le Caennais Zady Sery élimine quatre ou cinq joueurs avant de centrer. Il a fait ça avec une facilité déconcertante. On a pris une grosse gifle. Cela doit nous permettre de recentrer un peu les débats et d'être conscient de se focaliser sur notre objectif (le maintien). Nous avons été naïfs et passifs. (...) Nous nous sommes vus trop beaux après les trois victoires. On ne doit pas perdre autant de duels si on veut obtenir notre maintien, en première période, on s'est fait mâcher."

Prochain match de Ligue 2 face contre Grenoble, le premier relégable

Les Isérois, mauvais souvenir pour les Nîmois en début de saison. Le 11 septembre dernier, Nîmes avait perdu son premier match de la saison sur une boulette du gardien Bråtveit en toute fin de match.

Nîmes-Grenoble, coup d'envoi le samedi 19 février à 19h00. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gard Lozère.