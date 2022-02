Nîmes Olympique : " On se remet sur la marche avant ! " selon Nicolas Usaï

Nîmes réagit après deux défaites consécutives en L2. Les Gardois gagnent trois buts à un contre Grenoble. Moussa Koné par deux fois et Niclas Eliasson sont les buteurs nîmois. Correa marque le but grenoblois. Avec ce dixième succès de la saison, Nîmes a quasiment assuré son maintien en Ligue 2.

Contre Grenoble, Nîmes a marqué trois fois pour la première fois de la saison au stade des Costières. Les crocos gagnent un cinquième match à domicile en Ligue 2, un succès qui rend heureux Nicolas Usaï, le coach du Nîmes Olympique : " Je suis très satisfait de la victoire et du nombre d'occasions que nous avons eu. C'est important de rester dans ce que l'on a envie de faire. C'est important de ne pas oublier l'objectif (ndlr le maintien) qui est le notre depuis la reprise du mois de janvier. On se remet sur la marche avant. Le but encaissé nous a fait un peu tremblé mais on a été capable de marquer un troisième but donc c'est très bien ! "

Prochaine rencontre de Ligue 2 face à Amiens, une autre équipe de la seconde partie du classement

Avant un mois de mars qui s'annonce très animé contre des équipes mieux classées que le Nîmes Olympique : réception du Paris FC et d'Auxerre et déplacement au Havre puis à Ajaccio, les Gardois se déplaceront lors de la 26e journée sur la pelouse d'Amiens.

Amiens-Nîmes, coup d'envoi le samedi 26 février à 19h00. Rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gard Lozère.