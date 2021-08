Nîmes Olympique "On tire cinq fois au but, on marque trois fois, il y a des soirs comme ça!" (Pascal Plancque)

Les Nîmois gagnent un deuxième match consécutif de championnat. Un troisième en Ligue 2 à Valenciennes après ceux de 2016 et de 2017. Très réalistes en seconde période, les crocodiles gagnent par trois buts d'écart, cela ne reflète pas spécialement la physionomie de la rencontre. Pascal Plancque, le coach gardois, l'avoue en conférence de presse après la rencontre : "On frappe cinq fois au but et on met trois buts, il y a des soirs comme ça. Ce sont les mystères du football. On ne maîtrise pas tout. Quand nous arrivons à être efficaces, c'est toujours intéressant. Ce qui est intéressant surtout c'est d'arriver à prendre trois points à Valenciennes qui a fait une très belle première période. Et nous, on n'a pas fait un grand match. La saison passée en Ligue 1, on a fait certains bons matches et au final on prenait un point ou même zéro point. C'était très frustrant. Nous avons été réalistes, opportunistes et solides. Cela a tourné dans le bon sens."

Les Nîmois recevront Pau pour la quatrième journée de Ligue 2

Les Palois restent sur deux défaites consécutives en L2, soit l'inverse du Nîmes Olympique qui s’appuiera sur son homme fort Yassine Benrahou impliqué sur tous les buts nîmois depuis le début de saison (2 buts et 4 passes décisives). Rencontre qui se disputera le samedi 14 août à 19h. L'avant-match commencera à 18h30. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre la rencontre en direct et en intégralité.