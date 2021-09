Nîmes Olympique :"Tous les plus grands gardiens ont pris ce genre de but mais c'est dur à avaler" (P.Plancque)

Nîmes perd son invincibilité cette saison lors de cette 7ème journée de Ligue 2. Pourtant tout avait bien commencé avec le premier but de Léon Delpech après 47 secondes de jeu. Mais derrière Nîmes a beaucoup subi sans ses cadres du milieu (Lamine Fomba et Andres Cubas étaient blessés) et les Gardois ont encaissé deux buts, Diallo égalise de la tête (1-1, 54e minute) puis vient le fait du match dans le temps additionnel.

La grosse boulette du gardien Bratveit qui fait perdre le Nîmes Olympique

On joue la 93ème minute de la rencontre et le gardien norvégien commet une faute de main fatale aux Nîmois. Bratveit détourne le ballon dans sa cage sur un tir de Henen (2-1, 90e+3). Pascal Plancque le coach nîmois défend son joueur en conférence de presse juste après la rencontre : " C'est un but malheureux, tout le monde l'a vu. C'est difficile à avaler mais c'est comme ça. Cela retire en rien la confiance qu'on a en lui. Le pauvre, il est forcement touché, il n'était pas bien dans le vestiaire. Cela remet pas du tout en cause ses qualités. Tous les plus grands gardiens ont pris ce genre de but. C'est un but casquette. Moi, je ne lui en tiens pas rigueur. Il faut se servir des erreurs comme celle-ci pour pas que cela se reproduise."

Nîmes recevra Amiens lors de la huitième journée de Ligue 2

Battus pour la première de la saison en championnat, les Nîmois, qui n'ont pas marqué sur les deux dernières rencontres à domicile, se doivent de réagir contre les Picards. Le match se jouera le samedi 18 septembre à 19h00. L'avant-match débutera à 18h30. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre la rencontre en direct et en intégralité.