Nîmes Olympique :"Un bon point de pris mais des regrets d'avoir laissé passer la victoire." (Pascal Plancque)

Nîmes n'aura donc pas perdu contre Montpellier cette saison en Ligue 1. Succès à Montpellier et nul un partout entre Nimois et Montpelliérains pour le match retour. Au stade des Costières, Moussa Koné marque à la 62e minute. Andy Delort égalise pour le MHSC, 17 minutes plus tard.