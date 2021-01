Nîmes Olympique : "Un grand exploit de gagner à Marseille, ça va être un déclic pour la suite !" (Moussa Koné)

Nîmes regagne enfin ! Et pas n'importe où : sur la pelouse de Marseille. Victoire 1-2 contre l'OM. Niklas Eliasson marque un doublé en trois minutes (55e et 58e). Benedetto réduit l'écart à la 85e minute. Nîmes gagne un troisième match à l’extérieur. Fin de série de 8 rencontres sans succès en L1.

Les Nîmois gagnent leur premier match de l'année 2021, un succès historique à Marseille, cela faisait 42 ans que Nîmes n'avait plus gagné en Ligue 1 sur la pelouse du Vélodrome. N'oublions pas que Nîmes n'était pas en Ligue 1 pendant 25 ans. Un succès d'un groupe uni qui a vu les deux premiers buts d'Eliasson en Ligue 1. Moussa Koné, l'attaquant sénégalais du NO affirme, en conférence de presse, que cette victoire peut sonner comme un déclic pour la suite de la saison : "Cela fait du bien de gagner à Marseille car nous sommes dans une situation difficile. Cela va être un déclic pour le maintien. On avait vraiment besoin de gagner. C'était l'objectif de venir prendre des points ici à Marseille. C'est vraiment un exploit pour nous d'avoir pris les 3 points. Cela nous montre que nous sommes vraiment capables d'aller chercher le maintien. On y croit tout le temps à ce maintien."

De la confiance emmagasinée avant la réception du dernier Lorient pour le prochain match

Nîmes après cette 20e journée de L1 n'est plus dernier. Il y aura automatiquement Dijon ou Lorient après le NO au classement car les deux clubs s'affrontent. Cela devait être le cas ce dimanche 17 janvier mais la rencontre a été reportée car Lorient est touché par de nombreux cas positifs au coronavirus. Avec ce succès dans les Bouches-du-Rhône, le NO est donc provisoirement barragiste. Dimanche prochain (le 24/01), le Nîmes Olympique va recevoir le dernier Lorient, un match ô combien important pour le maintien. Coup d’envoi de la rencontre face aux Merlus à 15h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct intégral.