Nîmes Olympique : une trentaine de membres des Gladiators interdits de stade jusqu'à la fin de saison

Et rebelote. Le ping-pong du "je t'aime, moi non plus", repart de plus belle entre la direction du Nîmes Olympique et les supporters. Les Gladiators viennent, ce mardi en début d'après-midi, de dévoiler que le club décide une "interdiction commerciale" jusqu'en fin de saison pour une trentaine de membres de l'association de supporters. Cela revient à les interdire de stade. Le raison invoquée : le craquage de fumigènes, au stade des Antonins, lors de la rencontre du 3 février dernier entre les Crocos et Grenoble. Sont pointés du doigt également des chants et des insultes envers la direction du Nîmes Olympique.

Boycott

"Certains ICS (NDLR : interdiction commerciale de stade) touchent même des membres qui n'étaient pas au stade", dénonce le groupe de supporters dans un communiqué. Les Gladiators expliquent bien qu'il "n'est pas question, pour eux, de nier l'usage de fumigènes dans la tribune. Nous avons toujours été clairs sur notre mode de supportérisme". en revanche, l'association dénonce également des "décisions distribuées de manière arbitraire, visant essentiellement des membres du bureau et du noyau dur" des Gladiators.

Le matériel des Gladiators sera à nouveau, apparemment, interdit et refusé à l'entrée du stade : à savoir, les drapeaux, bâche, tambours ou encore mégaphones.

L'association des supporters appelle désormais à boycotter le stade dès Nîmes / Saint-Etienne (lundi 20 février, 20h45), mais aussi "lors des matchs suivants".