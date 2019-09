Nîmes perd contre Saint-Etienne avec de gros regrets (0-1)

Mauvaise semaine pour les Crocos qui perdent deux matchs consécutifs, à la Mosson mercredi pour le derby (1-0) et ce dimanche à domicile contre Saint-Etienne (0-1). L'unique but de la rencontre est inscrit en seconde période par l'international français Mathieu Debuchy à la 68e minute.

Renaud Ripard et Harold Moukoudi au duel dans ce Nîmes vs Saint-Etienne

Nîmes, France

Après avoir tenté un coup à Montpellier mercredi (5-3-2), Bernard Blaquart est revenu à un schéma plus classique (4-3-3) face aux Verts. Des Stéphanois en perdition avant le début de la rencontre, ils étaient derniers avec une seule victoire cette saison en Ligue 1. Une minute d’applaudissements a été respectée en hommage à Jacques Chirac, l’ancien Président de la République, décédé jeudi.

Un manque flagrant de réalisme offensif

Déjà contre Montpellier, Nîmes n'avait pas marqué mais le club gardois commence bien le match et les Crocos se créent la première grosse occasion du match, sur un coup-franc excentré à gauche, Ferhat enroule pour la tête plongeante de Ripart au premier poteau. Jessy Moulin, le remplaçant de Stéphane Ruffier, blessé, réalise l’arrêt parfait de la main. (0-0, 10e). Ripart, très remuant, au quart d'heure reprend du droit mais là aussi sa frappe n'est pas cadrée (0-0, 15e). Les Crocos sont intenables et Renaud Ripart a une troisième occasion d'ouvrir le score dans ce début de rencontre, mais malheureusement sa belle tête est repoussée par un Jessy Moulin en grande forme (0-0, 18e). Ce n'est décidément pas le bon après-midi pour Nîmes, Fomba sur un centre de Philippoteaux croise sa tête qui finit sur le poteau des Verts (0-0, 37e). Pas de but inscrit avant la pause, les Verts n’existent pas, ils n'ont frappé qu'une seule fois au but.

Nîmes mal payés de ses efforts

En seconde période, les Crocos repartent de plus belle et se créent des occasions mais les filets adverses ne tremblent pas sur les tirs de Deaux ou de Fehrat dans le premier quart d'heure. Pire, les Stéphanois se réveillent un peu et ne sont pas loin d'ouvrir le score à l'heure de jeu sur une frappe du gauche de Debuchy bien stoppée par Bernardoni. (0-0, 60e). Malheureusement on retrouve ce même Debuchy huit minutes après pour l'ouverture du score : sur un corner de Khazri, l'ancien joueur d'Arsenal devance de la tête Pablo Martinez, qui pour son 100e match en L1, perd ce duel fatal dans les airs. Bernardoni ne peut rien faire. (0-1, 68e).

Des remplacements trop tardifs

Mené au score, Bernard Blaquart décide de faire rentrer Denkey à la place de Valls à la 72e minute et trois minutes plus tard, pour un second carton Romain Hamouma est expulsé (0-1, 74e). Nîmes va donc jouer vingt minutes en supériorité numérique. L'occasion de lancer rapidement des joueurs à vocation offensive mais beaucoup trop tard, Stojanovski entre à la 85e minute et Sarr entre à la 90e minute. Le buteur macédonien se crée une belle occasion à la 87e, malheureusement encore une fois, Moulin est à la parade (0-1, 87e).

Une semaine sans but

Nîmes comme à Montpellier ne marque pas et s'incline pour une deuxième fois au stade des Costières cette saison, fin de série pour les Gardois avec au moins un but marqué à domicile en Ligue 1 sur leurs 12 derniers matchs. Pour le directeur sportif Laurent Boissier qui s'est exprimé au micro de France Bleu Gard Lozère, il ne faut pas (encore) s’inquiéter : "Si on commence à compter maintenant, on va avoir mal à la tête. Les matchs sont tous importants, il faut continuer à s'accrocher, la saison passée on avait 9 points, on en a 8 cette année. Si on finit avec un point de moins en fin de saison, je signe tout de suite."

Nîmes pour son prochain match le dimanche 6 Octobre à 15h se déplace à Lille et la saison passée, les Crocos avaient explosé, défaite 5-0, espérons de tout cœur que cela ne soit pas le cas cette saison. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match de la 9e journée de Ligue 1 en direct et en intégralité.