Nîmes perd le derby à Montpellier, l'arbitre oublie encore un pénalty pour les Crocos (1-0)

Dans le derby contre Montpellier, le Nîmes Olympique, sans ses supporters, perd 1-0 à la Mosson, but héraultais marqué par Arnaud Souquet peu après la demi-heure de jeu. L'arbitrage est encore remis en cause. Fin de série de 4 matchs sans défaite pour les Crocodiles en Ligue 1.

Montpellier, France

Six recrues (Bernardoni, Martinez, Sarr, Deaux, Fomba, Fehrat) étaient titulaires pour affronter le Montpellier HSC. Nîmes n'a pas sombré comme l'année passée où les Crocos avaient perdu 3-0 sur cette même pelouse mais Nîmes dans un schéma inhabituel en 5-3-2 n'a quasiment rien proposé offensivement. Les Nîmois auraient dû obtenir un penalty, non accordé par l'arbitre Monsieur Bastien qui aurait sans doute changer la physionomie du derby.

Le tournant du match, le penalty non sifflé pour Nîmes

On joue la 28e minute, l'Héraultais Arnaud Souquet touche le ballon de la main dans sa surface, certes involontairement mais il le touche. Benoit Bastien, l'arbitre de la rencontre est appelé par l'arbitrage vidéo, va consulter la vidéo et ne désigne pas le point de penalty. Alors deux poids, deux mesures pour le Nîmes Olympique. Pablo Martinez, fait une main dans sa surface au Parc des Princes, résultat penalty pour Paris, Anthony Briançon fait pareil contre Nice, résultat penalty pour les Niçois. Et de l'autre côté, Dante fait lui aussi une main dans sa surface aux Costières et pas de penalty contre Nice, enfin face à Montpellier rebelote avec Arnaud Souquet, Messieurs les arbitres ça commence à faire beaucoup contre le Nîmes Olympique...

Un derby sans grande saveur

Montpellier en étant un tout petit peu meilleur sur tous les secteurs de jeu s'impose sur la plus petite des marges grâce au magnifique but du gauche d'Arnaud Souquet juste après le penalty non sifflé (1-0, 31e). Les Crocodiles sans doute encore frustrés de ne pas avoir eu ce fameux penalty n'ont pas été assez concentrés sur l'action et encaissent malheureusement le seul but du match sur une remise en touche. Rageant ! Nîmes a eu l'occasion, la seule pour égaliser mais Renaud Ripart, lancé par en profondeur, perd son duel face à Rulli. (1-0, 57e).

Fin d'une belle série pour les Crocos

Avant Montpellier, Nîmes restait sur 4 matchs sans revers avec deux succès à la maison contre Brest (3-0) et Toulouse (1-0) et deux nuls à l’extérieur à Monaco (2-2) et à Dijon (0-0). Les Gardois n'ont pas le temps de se poser trop de questions, il reçoivent dimanche l'avant dernier l'AS Saint-Etienne, Romain Philippoteaux qui s'est arrêté au micro de France Bleu Gard Lozère en zone mixte s'attend à un match dur mais compte évidemment sur le soutien du public : " C'est bien d’enchaîner avec un autre match dans la semaine, surtout qu'on reçoit les Verts devant notre public, il va falloir faire un gros match. Notre public va nous aider, heureusement qu'il est là. Il faut gagner et le public nous aidera comme il le fait tout le temps."

Prochaine rencontre du Nîmes Olympique, le dimanche 29 septembre à 17h au Stade des Costières pour la 8e journée de Ligue 1. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce derby en direct et en intégralité.