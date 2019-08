Nimes perd pour sa première à domicile contre Nice (1-2), l'arbitrage pas au niveau de la L1.

Nîmes, France

Bernard Blaquart, dans un 4-4-2, avait décidé contre Nice de faire 2 changements par rapport au match inaugural contre le PSG : Valdivia à la place de Paquiez en milieu défensif et la recrue Bosnienne Duljevic était préférée à une autre recrue Philippoteaux sur l'aile gauche du milieu.

30 premières minutes cauchemardesques des Crocos

Bougés d'entrée de jeu, les Nimois ont reculé et le capitaine Anthony Briançon commettait une main dans sa surface, l'arbitre François Letexier, après consultation de la vidéo, accordait un penalty justifié (nouvelles règles) pour Nice à la 10e minute. Wylan Cyprien l’exécutait parfaitement sous la barre de Paul Bernardoni (0-1, 10e). Nimes n'était pas rentré dans le match et Nice en profitait. Sur un coup franc excentré sur la droite, Cyprien frappait en force, Ganago déviait le ballon pour marquer de près. Bernardoni était battu pour une seconde fois (0-2, 16e). Nimes prenait l'eau de toute part et le gardien Croco sauvait les siens sur une frappe de Lees-Melou (28e).

Les Nimois se réveillent enfin et marquent juste avant la pause

Mieux dans le jeu après 30 minutes, le club gardois se créait enfin quelques occasions dangereuses, Ripart marquait de près mais il était hors-jeu (33e). Le meilleur buteur de la saison dernière en L1 (8 buts), débloquait son compteur sur un penalty accordé après la VAR. Il ouvrait parfaitement son pied droit et prenait à contre-pied le gardien niçois (1-2, 45+1). On y croyait de nouveau dans les Costières !

L'arbitre joue un très mauvais tour aux Nîmois en toute fin de match

En tout début de seconde période, le latéral gauche niçois Coly était expulsé pour un deuxième carton jaune (51e). Nimes allait donc jouait plus de 40 minutes en supériorité numérique. Les Crocos dominaient et Ferhat trouvait le poteau d'une belle frappe du gauche quatre minutes après l'expulsion de Coly (55e). Ensuite, Ripart et Miguel par deux fois avaient l'occasion d'égaliser, sans succès et vient ensuite cette fameuse 88e minute : Dante dans la surface commet une main, penalty pour Nîmes...? Eh bien non, Mr Letexier ne consultait pas la vidéo, on ne comprend toujours pas pourquoi, notre consultant Patrick Champ lui non plus. Et là, le match dégénérait progressivement à cause de l'arbitre, Pablo Martinez averti plus tôt, récoltait logiquement un deuxième carton jaune pour une faute, synonyme d’expulsion, (90+7e). Pire dans la foulée, le capitaine Anthony Briançon, très frustré, perdait ses nerfs et prenait un rouge direct pour protestation envers l'arbitre François Letexier (90+8e). Nîmes finissait le match à 9 et perdait à domicile pour la première fois de la saison en partie à cause de l'arbitre. "L'arbitre a volé un pénalty au Nimes Olympique." dira notre consultant Patrick Champ dans l'après match sur France Bleu Gard Lozère.

Les Nîmois n'ont toujours pas marqué le moindre point après 2 rencontres de L1. Ils joueront dimanche 25 Août à 15h contre Monaco au stade Louis II pour la 3e journée de Ligue 1. Ce sera sans Pablo Martinez et sans Anthony Briançon, suspendus. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre le match en direct et en intégralité depuis Monaco.