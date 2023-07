Nîmes recevra Martigues pour son premier match de la saison en National

Les Crocos sont fixés. Le calendrier du championnat de France en National a été officialisé ce jeudi. Pour son match d'ouverture de la saison, Nîmes Olympique jouera à domicile, face à Martigues le vendredi 11 août 2023. Au mois d'août encore, les Nîmois enchaîneront par un déplacement à Rouen (le 18 août), puis la réception du Mans (le 25 août).

La première partie de saison

Août 2023 :

11 | Nîmes Olympique – FC Martigues

18 | FC Rouen 1899 – Nîmes Olympique

25 | Nîmes Olympique – Le Mans FC

Septembre 2023 :

1er | US Avranches – Nîmes Olympique

8 | Nîmes Olympique – LB Châteauroux

15 | FC Villefranche – Nîmes Olympique

22 | Nîmes Olympique – AS Nancy-Lorraine

29 | SO Cholet – Nîmes Olympique

Octobre 2023 :

6 | Nîmes Olympique – Chamois Niortais FC

11 | Marignane Gignac FC – Nîmes Olympique

20 | Nîmes Olympique – Dijon FCO

Novembre 2023 :

3 | Nîmes Olympique – SA Epinal

10 | FC Versailles – Nîmes Olympique

24 | Nîmes Olympique – US Orléans

Décembre 2023 :

1er | Red Star FC – Nîmes Olympique

15 | Nîmes Olympique – GOAL FC

Les matchs retour

Janvier 2024 :

12 | Annecy ou FC Sochaux-Montbéliard – Nîmes Olympique

19 | Nîmes Olympique – FC Rouen 1899

Février 2024 :

2 | Le Mans FC – Nîmes Olympique

9 | Nîmes Olympique – US Avranches

16 | LB Châteauroux – Nîmes Olympique

23 | Nîmes Olympique – FC Villefranche

Mars 2024 :

1er | AS Nancy-Lorraine – Nîmes Olympique

8 | Nîmes Olympique – SO Cholet

15 | Chamois Niortais – Nîmes Olympique

22 | Nîmes Olympique – Marignane Gignac FC

29 | Dijon FCO – Nîmes Olympique

Avril 2024 :

5 | SA Epinal – Nîmes Olympique

12 | Nîmes Olympique – FC Versailles

19 | US Orléans – Nîmes Olympique

26 | Nîmes Olympique – Red Star FC

Mai 2024 :

3 | GOAL FC – Nîmes Olympique

10 | Nîmes Olympique – Annecy ou FC Sochaux-Montbéliard

17 | FC Martigues – Nîmes Olympique