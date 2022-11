Nîmes : retour en images sur la "der" du stade des Costières

Communion entre joueurs et supporters pour la der des Costières

Près de 10.000 spectateurs ont rempli les tribunes du stade des Costières, ce samedi, pour le dernier match du Nîmes Olympique dans l'enceinte inaugurée en 1989 et qui sera prochainement détruite. La fête était complète, avec beaucoup d'émotions et une victoire au bout des 90 minutes. Les Crocos battent Bordeaux (1-0) , leader de la Ligue 2, grâce à un but à la 6ème minute de Jean N'Guessan.

Le superbe tifo déployé par les Ultras à l'entrée des joueurs © Radio France - France Bleu Gard Lozère