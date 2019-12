Nîmes s'effondre à Bordeaux et prend une gifle

Le Nîmes Olympique avant le coup d'envoi à BOrdeaux; Et avant.. le naufrage

Bordeaux, France

Le Nîmes Olympique vient de vivre une énorme désillusion en Gironde. 6-0, c'est tout simplement sa plus lourde défaite depuis le début de saison. Et c'est aussi déjà le 7e revers des crocos depuis le coup d'envoi du championnat. Bordeaux s'impose notamment grâce à un triplé de Maja. L'opération maintien se complique pour les Crocos, même s'il reste encore largement la place pour renverser la tendance. Pour l'instant, les nîmois restent avant-derniers de Ligue 1.

Match interrompu

Pour ce match comptant pour la 16e journée de Ligue 1, les nîmois avaient tenté un coup de poker au moment du coup d'envoi. Le système est passé en 4-3-3 au lieu du 4-4-2 utilisé face à Metz le week-end dernier, laissant Philippoteaux et Valls sur le banc, et intégrant Sidy Sarr et Fomba dans un milieu à trois. Du changement devant aussi : Duljevic titulaire à la place de Stojanovski. Force est de constater que c'est, cette fois, un échec total.

La banderole hostile des Ultras bordelais envers leur direction © Radio France - Romain Collet-Gaudin

A la 11e minute, l'arbitre arrête la rencontre. Les ultras bordelais entrent sur le terrain pour protester contre leur direction. Le match ne reprend que 25 minutes plus tard. A ce moment-là, Nîmes tient encore le choc. Mais l'avalanche se déclenche à la 24e minute. Josh Maja enquille un triplé entre la 24e et la 53e minute.

Les Crocos lâchent complètement. Ce n'est plus qu'un match à sens unique. Et à la 58e, Nicolas de Préville inscrit le 4e but.

Puis c'est au tour d'Otavio de s'illustrer et d'enfoncer le clou. Bordeaux mène 5-0 (76e).Otavio une fois, Otavio... deux fois. A la 87e, le brésilien inscrit un doublé, et enfonce encore un peu plus le Nîmes Olympique (6-0)

Les nîmois rejouent dès vendredi (20h30), cette fois à domicile. Mais, sur le papier, ça paraît loin d'un cadeau idéal pour se relancer. C'est Lyon qui se déplace aux Costières.