Nîmes s'offre un beau succès face à Dijon, l'un des favoris du championnat de Ligue 2

Les crocos remportent le duel des relégués. Pour leur première sortie de la saison en Ligue 2 aux Costières, les footballeurs nîmois s'imposent très logiquement 2 buts à 1 ce samedi face à Dijon. Les bourguignons ont été rapidement réduits à dix. Nîmes en profite pour s'emparer au mois provisoirement de la première place du championnat, en attendant les autres matchs de la soirée.

Benrahou homme du match

Les "Crocos" ont dominé les débats en première période face à des Dijonnais longtemps impuissants face au but (premier tir cadré à la 57e) et surtout doublement punis à la 25e minute avec un pénalty provoqué à la suite d'une main de Cheick Traoré sur une frappe de Ponceau, et donc l'exclusion de l'ancien défenseur lensois.

Yassine Benrahou, l'un des hommes de la victoire nîmoise, prend parfaitement Baptiste Reynet à contre-pied pour ouvrir le score (1-0, 28e). Beaucoup plus entreprenant devant, et surtout en supériorité numérique, Nîmes aurait pu faire le break dès le début de la seconde période mais la tête de Fomba trouve le poteau.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dijon égalise en fin de match : Yassine Benzia, entré en jeu un peu plus tôt, offre une passe décisive Assalé, qui conclut d'un tir croisé du gauche (1-1, 79e).

Heureusement une minute plus tard, sur un long ballon de Benrahou effleuré de la tête par Fomba, Nîmes reprend les devants (80e).