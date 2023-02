Nîmes - AS Saint-Étienne : avec Briançon et Pavlovic !

C'est un groupe de 19 joueurs, et non 18, que Laurent Batlles convoque pour le déplacement de ce lundi à Nîmes. Un nouveau match très important pour la course au maintien, face à un concurrent direct des Stéphanois.

Privé de Charbonnier, Moueffek et Bamba (blessés) ainsi que de Cafaro (suspendu), l'entraineur de l'ASSE enregistre le retour d'Anthony Briançon. Trois semaines après son impressionnante blessure au tibia face à Sochaux, le défenseur fera donc son retour face à son ancien club.

L'autre information importante, c'est la première apparition de Mateo Pavlovic. Arrivé dans les dernières heures du mercato, la présence du défenseur croate signifie qu'il est enfin prêt physiquement à disputer une rencontre.

Malade avant la réception de Sochaux, l'attaquant Lenny Pintor est également de retour, tout comme Louis Mouton. Le milieu de terrain n'avait pas été retenu dans le groupe lors des trois derniers matchs.

Nîmes - ASSE, 24e journée de Ligue 2, à vivre ce lundi dès 20h sur France Bleu Saint-Étienne Loire.