A l'ouverture de la saison, peu d'observateurs auraient placé Niort au pied du podium de la ligue 2 au soir d'un mois d'août que les hommes de Patrice Lair auront traversé avec grâce et efficacité.

La belle surprise du mois d'août

Une moyenne de 2 points par match, des cadres partis dont l'absence ne se fait pas sentir, des jeunes qui ont pris le pouvoir et crée la surprise... "Nous n'avons pas l'expérience, mais on a la jeunesse, la fougue, la liberté. Le coach nous donne la chance de nous exprimer sur le terrain. Tant mieux si ça marche" lâche Ibrahima Conte, seulement 22 ans, et déjà deux buts cette saison.

"On regarde vers le podium"

Et comme l'appétit vient en mangeant, "on veut gagner ce soir, pour atteindre les 13 points, monter sur le podium, voire, qui sait, prendre la première place". L'ambition, Niort n'en manque pas. Le bilan comptable, lui, permet de voir un peu plus loin. "Si on prend les 3 points ce soir, ce sera du bonus sur mon plan de marche, mais tous les bonus sont bons à prendre. Après la trêve, on va jouer Troyes, Lens, Metz... Que des gros. Ce sont des tests très excitants en perspective".

Le retour de Jérémy Choplin

D'ici là, il y a le match contre l'AC Ajaccio, ce vendredi, à 20h. Da Costa (suspendu) et Fontani (blessé) ne seront pas là. Jérémy Choplin, le nouveau taulier de la défense corse, lui, devrait jouer. Il sera de retour à René-Gaillard, moins de trois mois après son départ du club.