NIORT-AJA : "aucune frustration, je suis content de vivre le match des tribunes " assure Jean-Marc Furlan

L'AJA se déplace ce vendredi soir à Niort pour la 9e journée de Ligue 2. Pour ce déplacement, l'AJA sera privé de son attaquant Mickaël Le Bihan, suspendu deux matches et de son entraîneur aussi. Jean-Marc Furlan est suspendu pour quatre matches, il ne fera son retour sur le banc de touche auxerrois que le 1er novembre pour le déplacement à Châteauroux. Mais aucune frustration nous dit le coach de l'AJA.

"Je pense qu'on devrait copier sur le rugby et mettre les entraîneurs en tribune" - Jean-Marc Furlan

L'ancien entraîneur de Brest et de Troyes est un habitué des suspensions. "J'ai l'habitude, j'ai 62 ans et depuis l'âge de 18 ans j'y vais à peu près tous les dix mois", plaisante Jean-Marc Furlan. Mais quelque part, je suis content d'assister à quelques matches en tribunes. Je pense qu'on devrait copier sur le rugby. Tu vois beaucoup mieux le match, tu analyses beaucoup mieux, tu as plus de recul et tu es moins stressé parce que quand tu es en bas, tu le vis comme un joueur, explique l’entraîneur. Je n'ai vraiment aucune frustration à être en tribunes."

Comment coacher des tribunes?

Ce qui compte réellement pour Jean-Marc Furlan est de pouvoir être présent avant le match et dans le vestiaire pendant la mi-temps et après le match : "ces moments là, ils ne peuvent pas nous les enlever. Ils sont essentiels". Durant quatre matches, l’entraîneur adjoint, Michel Padovani, prendra le relais de Jean-Marc Furlan sur le banc. A Niort, au stade René Gaillard, il y a une piste d'athlétisme autour du stade mais le staff a prévu la parade : " J'ai demandé à Christophe Grosso (manager de l'équipe) si je pouvais avoir une oreillette. Sinon il va courir."

Niort-AJA à suivre en intégralité sur France Bleu Auxerre vendredi soir. Coup d'envoi à 20h, avant match à 19h45.