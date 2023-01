Niort - ASSE : confirmer et ne plus être dernier

Et voila une première partie de saison qui se termine officiellement ce soir pour l'ASSE. Depuis ce match inaugural manqué, le 30 juillet dernier, à Dijon (1-2), les Stéphanois ont peu à peu sombré dans une crise de plus en plus grande, de semaine en semaine. Commence-t-on à en apercevoir le bout ? Après un mercato hivernal déjà très riche (Charbonnier, Appiah, Larsonneur, Bamba, Nkounkou), les Verts ont l'occasion ce lundi soir de poursuivre leur début de redressement. L'occasion aussi de boucler la phase aller en quittant la dernière place de la Ligue 2. Tout sauf un symbole face à une équipe de Niort qui, elle aussi, se bat pour son maintien.

Deux victoires de suite pour la première fois ?

Après l'important succès obtenu mardi dernier face à Laval (1-0), les Verts sont une nouvelle fois dans la quasi obligation d'aller chercher un résultat ce soir, à Niort. Alors que l'on pouvait craindre un retard de dix points sur le premier non relégable il y a encore quelques semaines, un succès permettrait aux Stéphanois de revenir à seulement trois points de Dijon, le 16e.

Les deux dernières recrues dans le groupe, Nkounkou d'entrée ?

C'était la grande question de ces dernières heures : Kader Bamba et Niels Nkounkou seront-ils qualifiés et disponibles pour Niort ? Tous les deux figurent bel et bien dans le groupe retenu par Laurent Batlles. Désireux de ne pas se précipiter dans leur intégration, l'entraineur stéphanois a attendu le dernier entrainement de ce dimanche avant de prendre une décision. De là à les voir débuter la rencontre ? Kader Bamba pourrait plutôt démarrer sur le banc et apporter sa touche technique et sa vivacité en fin de match. Quant à Niels Nkounkou, il semble en balance avec Léo Pétrot pour débuter sur le côté gauche de la défense.

Charbonnier et Krasso, une évidence ?

Son entrée sur le terrain avait tout changé face à Laval. Dynamiteur de l'attaque stéphanoise et passeur décisif mardi dernier, Jean-Philippe Krasso postule évidemment à une place dans le onze de départ de l'ASSE. Pour la première fois, l'international ivoirien pourrait être associé d'entrée à Gaëtan Charbonnier. Peut-être sur le côté droit de l'attaque, avec un Mathieu Cafaro aligné une nouvelle fois sur le flanc gauche.

L'une des autres interrogations concerne la charnière centrale. La paire Briançon-Sow sera-t-elle reconduite comme face à Laval ? Jimmy Giraudon sera-t-il de retour aux côtés du capitaine Briançon ? Depuis son entrée en jeu face à Caen, Saidou Sow a su se montrer convaincant. Absent depuis son expulsion lors de la déroute face à Rodez, Jimmy Giraudon retrouve ce soir son club formateur, un stade qu'il connait par coeur, qui plus est le jour de son trentième anniversaire. De quoi tenter de le relancer ?

La belle dynamique niortaise

Dix-huitième avec deux points d'avance sur l'ASSE, les Chamois Niortais affichent une dynamique intéressante depuis la reprise post Coupe du monde. Auteurs de matchs nuls à l'extérieur (Metz et Rodez) et d'une victoire à domicile face à Pau, les hommes de Rui Almeida n'ont perdu qu'un seul de leurs neuf derniers matchs, toutes compétitions confondues (sept en Ligue 2, deux en Coupe de France).

Niort s'appuie notamment sur un Bilal Boutobba en grande forme. L'attaquant formé à l'OM a inscrit huit buts et délivré deux passes décisives depuis le début de saison. En revanche, les Chamois devront une nouvelle fois évoluer ce soir sans leur capitaine Charles Kaboré.

