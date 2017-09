Niort bat Quevilly-Rouen et confirme son retour en forme

Après le franc succès à Nîmes (5-1), les Chamois ont enchaîné en battant logiquement les Normands sur le score de 2-1.

Niort confirme son retour en forme en ligue 2 ! Les Chamois se sont imposés ce vendredi soir à domicile 2-1 contre le promu Quevilly-Rouen lors de la 10ème journée. Laurent Agouazi a ouvert le score à la 19ème, déviant un coup-franc de Romain Grange. Dona N'doh a fait le break à la 59ème, sur un centre de l'incontournable Grange. Les Normands ont eu beau poussé, ils n'ont jamais pu revenir malgré la réduction du score.

Succès idéal avant la trêve

Niort enchaîne une deuxième victoire de suite après son beau succès à Nîmes (5-1) et pointe désormais à la 10ème place avec 14 points pris en dix journées. "Ce qui est important aujourd'hui, c'est que sur nos temps faibles, on concède des occasions, mais on ne prend pas de but. C'est ça la différence par rapport à la série des 4 défaites que l'on a essuyé récemment" a résumé le milieu de terrain niortais Laurent Agouazi. Place désormais à la trêve internationale. Prochain match pour Niort lundi 16 octobre avec un déplacement à Lorient.