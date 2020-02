26ème journée de Ligue 2 : Niort bat Valenciennes 1-0 au bout du suspense

Les Chamois sont parvenus à remporter une deuxième victoire de suite à la maison en dominant Valenciennes avec un but à la 90ème minute de Sissoko. Au passage, Niort n'a pas encaissé de but, autre bonne nouvelle de la soirée.

Ils n'ont jamais renoncé et cela a fini par payer. Grâce à un très bon Jérôme Prior dans les buts de Valenciennes, les Chamois ont bien cru ne jamais parvenir à marquer ce vendredi lors de la 26ème journée de Ligue 2. Dacosta ou encore Vion ont vu leur tir détourné par l'ancien portier des Girondins de Bordeaux en première période.

14ème but pour Sissoko !

Mais au retour des vestiaires, à 0-0, ils ont eu le mérite d'y croire. Les entrées de Koyalipou et Djigla apportait du sang neuf. Les déboulés de Jacob et Dacosta sur les côtés continuaient de porter le danger. C'est justement un centre de Dacosta qui passait entre les jambes de Cuffaut à la 90ème. Pour finalement arriver jusqu'à Sissoko, lancé, et qui envoyait avec beaucoup de sang froid cette balle au fond des filets.

Cette sixième victoire de la saison permet à Niort de mettre le Mans, premier relégable (et battu par Ajaccio) à trois points derrière. Et de rester au contact du Paris FC, vainqueur au Havre et à deux unités devant. Prochain match pour les Chamois dans une semaine avec un déplacement à Auxerre.