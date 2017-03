Niort éliminé par le PSG en Coupe de France

Ils avaient pourtant résisté à la mi-temps 0-0. Les Chamois Niortais s'inclinent 2 à 0 face à Paris.

Les Chamois Niortais ont longtemps cru qu'ils pouvaient créer l'exploit en résistant à Paris jusqu'à la 78ème minute de jeu et le but de Javier Pastore, puis le 2ème but de Cavani dans le temps additionnel. Niort éliminé des 8èmes de finale sur sa pelouse devant un stade à guichets fermés devant 10.000 supporters et sous la pluie. Plus d'informations à suivre.