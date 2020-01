Niort et le Paris FC se neutralisent au bout d'un match fou (4-4) !

Huit buts, trois penalties et un petit point à la sortie pour les Chamois face à l'avant-dernier de Ligue 2 (avec un but encaissé dans les ultimes secondes du match). Il y aura une nouvelle fois des regrets à nourrir après la réception du Paris FC.

Niort, France

De mémoire de supporters, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle pluie de buts à René-Gaillard. Niort et le PFC se sont quittés sur le score fleuve de 4-4. Il y aura une nouvelle fois des regrets à nourrir pour les hommes de Franck Passi qui ont vu la victoire s'envoler au bout du temps additionnel.

Le PFC a ouvert le score par Armand à la 8ème. Sissoko égalisait trois minutes plus tard de la tête puis permettait à Niort de reprendre l'avantage sur penalty à la 21ème. Deux autres penalties plus tard (encore Sissoko, auteur de son premier triplé en carrière, et Armand), et Niort regagnait les vestiaires sur le score de 3-2.

Dacosta se blesse, Kilama passe à côté

Mandouki remettait les Parisiens dans le match à la 52ème. Niort pensait l'emporter à la 82ème avec un but de Sans mais c'était sans compter sur Kanté qui égalisait pour le PFC à la 97ème... Score final : 4-4. On aura une pensée pour le jeune Kilama, en vue à Châteauroux et malheureux hier soir en défense. Il est impliqué sur deux buts adverses avec notamment une mauvaise relance dans l'axe.

Au classement, les Chamois font du surplace. Ils restent 18ème et barragistes avec un point d'avance sur le PFC, 19ème. A noter la blessure à la cheville de Dacosta, sorti à la mi-temps. Prochain match mardi avec un déplacement à Caen, vainqueur hier de Chambly.