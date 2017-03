A Niort, l'AJA perd sur le fil (1-0) et repart avec d'énormes regrets

Ce vendredi soir, l'AJ Auxerre devait ramener des points. Niort l'en a empêché en marquant à la toute dernière minute de jeu. Une fin de match cruelle et des occasions manquées : l'AJA reste 18ème, alors que les concurrents au maintien se rapprochent sérieusement.

Dans les valises de l'AJ Auxerre, zéro point et beaucoup de regrets. Désillusion, frustration, déception : les mots sont durs dans les rangs auxerrois après la défaite 1-0 à Niort pour le compte de la 31ème journée de Ligue 2.

Dans un stade René Gaillard à moitié plein, les Icaunais ont globalement dominé la rencontre. Notamment, dans le dernier quart d'heure de chaque mi-temps. Des occasions franches se succèdent au-delà de la 30ème minute de jeu. Même chose en fin de match. Le retour du 4-4-2 semblait payant, mais cela n'a pas été suffisant.

Un coup derrière la tête

Faute d'avoir trop gâché, les Auxerrois peuvent s'en mordre les doigts. A la 90ème minute, les quelques supporters auxerrois venus pour l'occasion croyaient au point du match nul. Trois minutes plus tard, sur un contre-assassin et une très belle inspiration de Dembélé, le ballon se retrouve sur la tête de Dona Ndoh. Le meilleur buteur niortais (qui avait marqué un triplé à l'aller contre l'AJA à domicile), trompe finalement Boucher à la 93ème minute et douche tout espoir de revenir avec le point du match nul.

Un coup derrière la tête pour Cédric Daury et ses hommes. Lionel Mathis quitte la pelouse les yeux baissés. L'AJ Auxerre reste 18ème (29 points). Il va falloir se reprendre, et vite. Laval a notamment gagné un point après son match nul contre l'AC Ajaccio et se rapproche des Icaunais au classement. Vendredi prochain, l'AJA reçoit un autre haut classé : Amiens, 7ème avec 48 points.