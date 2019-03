Niort largement battu par Metz 3-0

Niort, France

La série sans victoire s'allonge du côté des Chamois Niortais. Le FC Metz s'est imposé sur le même score qu'à l'aller (3-0) à René-Gaillard. Buts de Diallo (40ème), Gakpa (50ème) et Boulaya (52ème). Malgré un bon début de match, les Chamois ont manqué de réalisme, laissant les Lorrains ouvrir le score juste avant la pause.

Surtout, les Deux-Sévriens ont craqué au retour des vestiaires, en encaissant deux buts coup sur coup... La "Metz" était dite. Ce qui énerve le plus l'entraîneur niortais Pascal Plancque, c'est le manque de réaction de son équipe : "On a l'impression, à chaque fois qu'on prend un but, que c'est la fin du monde. On n'a pas de réaction d'orgueil, de compétiteur".

Pour le milieu niortais Yacine Bouhrane, ça commence à bien faire : "C'est notre onzième match sans victoire. On se met la tête sous l'eau tout seul... On a eu un sentiment de fatalité, c'est une erreur de notre part, on n'était pas là mentalement. Il va falloir se ressaisir, se battre. Dès la semaine prochaine à Sochaux."