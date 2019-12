Niort : le futur stade au menu du conseil d'agglomération

Niort, France

Les élus de la communauté d'agglomération du Niortais vont notamment discuter stade et complexe sportif de la Venise Verte, ce lundi soir, lors du conseil organisé à Chauray à partir de 17 heures. Une délibération concerne l'approbation du programme et de l'enveloppe financière et le lancement de la consultation de maîtrise d'oeuvre. "C'est le lancement d'un processus qui va aboutir à une proposition d'équipement", précise le président de la CAN et maire de Niort Jérôme Baloge.

Coût des travaux estimé à près de 23 millions d'euros

Le coût des travaux de ce complexe est estimé à près de 23 millions d'euros. Un projet qualifié de "raisonnable" par Jérôme Baloge. "Cela reste un projet coûteux mais on n'est pas du tout dans les mêmes échelles qu'il y a dix ou vingt ans".

Ce projet prévoit la construction d'un stade de football de 8500 places, la réhabilitation du stade d'athlétisme, une piste de 200 mètres d'athlétisme, une aire de lancer de marteau, mais aussi l'aménagement d'un parvis et de places de stationnement. "Un complexe ouvert à plusieurs sports, amateurs ou professionnels, qui va devenir un pôle d'attractivité", poursuit l'élu.

Les détails du financement ne sont pas encore définis mais Jérôme Baloge rappelle qu'il y a des lettres d'engagement de la Région, du Département. Le club des Chamois niortais doit aussi participer. Il sera locataire du stade. "Les Chamois verseront un loyer qui sera très différent de ce qu'il était. Ils prendront en charge aussi la pelouse, l'entretien, la maintenance qui était jusqu'à présent à la charge de la collectivité", explique le président de la CAN.

Calendrier des prochaines étapes

les jurys pour choisir la maîtrise d'oeuvre (1er jury en février/mars 2020, 2e jury en juillet 2020)

l'étude de maîtrise d'oeuvre (automne 2020 - été 2021)

l'attribution des marchés (septembre-décembre 2021)

les travaux, avec une livraison "si tout se passe bien fin 2022", précise Jérôme Baloge