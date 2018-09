Niort, France

L'automne est là, et avec lui, l'heure des premières vérités. Auteurs d'un bon début de saison, les Chamois sont attendus ce soir au tournant. Après leur revers à Troyes (2-0), ils ont l'occasion de se remettre à l'endroit en s'offrant la tête d'un des favoris pour la montée : le Racing Club de Lens qui réalise une entame de championnat aux antipodes du précédent exercice (5 victoires en 6 matches contre 7 défaites l'an passé), un premier virage catastrophique qui avait coûté au final aux Sang et Or la remontée dans l'élite tant attendue depuis trois ans et demi.

Ce Niort-Lens s'annonce brûlant. Et bonne nouvelle, il sera à vivre sur France Bleu Poitou avec notre consultant Bruno Ahime. Prise d'antenne à 20h30.

Le groupe niortais concocté par Patrice Lair :

Allagbé, Maddaloni – Dacosta, Lapis, Conte, Paro, Sans – Konaté, Louiserre, Bourhane, Lebeau, Jacob, Leautey – Djigla, Autchanga, Koyalipou, Vion, Ndoh.