Niort renoue avec la victoire contre Châteauroux

Les Chamois se sont imposés 2-1 à domicile face à la Berrichonne. Ils remontent à la 13ème place et se donne de l'air avant un mois de décembre chargé. La dernière victoire remontait à la réception de Bourg-en-Bresse il y a quatre journées.

Les footballeurs niortais ont retrouvé le goût de la victoire. Enfin. Après une série de trois matches sans succès, les Chamois ont disposé de Châteauroux sur le score de 2-1 ce vendredi soir au stade René-Gaillard à l'occasion de la 16ème journée de ligue 2.

Choplin, son premier (vrai) but de la saison

Niort menait 2-0 à la mi-temps grâce à deux buts inscrits par Lamkel Zé à la 20ème et Choplin à la 23ème à la suite de deux corners. La Berrichonne a réduit le score à la 48ème, au retour des vestiaires, grâce à Barthelmé. Mais cela n'a pas suffi. Jérémy Choplin, l'un des buteurs niortais, était tout sourire après sa réalisation. "Il fait du bien, depuis le temps que je l'attendais. J'ai déjà marqué trois fois cette saison, mais c'était un but contre mon camp et deux hors-jeu..."

Temps forts parfaitement exploités

2-1, score final. Niort a désormais 22 points au classement. Victoire méritée et soulagement pour l'entraîneur niortais Denis Renaud qui salue ses troupes. "C'était un match important. Malgré la fatigue de lundi, j'ai vu un groupe avec une vraie volonté de s'imposer et cela s'est vu sur la première demi-heure. On a scoré sur nos temps forts, ce qui est plutôt rare" a résumé le technicien des Chamois à l'issue de la rencontre.

Déplacement au Gaz

Au classement provisoire, Niort remonte à la 13ème place. Prochain match mardi pour les Chamois avec un déplacement en Corse face au Gazélec Ajaccio.