Niort s'incline 1-0 contre le Havre pour la reprise de la Ligue 2

Niort, France

Niort s'est incliné à domicile 1-0 contre le Havre pour la reprise du championnat à l'occasion de la 20ème journée de Ligue 2. Les Chamois ont mal débuté la soirée avec la blessure à l'échauffement du capitaine Matthieu Sans. Il a fallu composer avec une défense centrale improvisée formée de Passi et Dacosta.

Le Havre a ensuite ouvert la marque à la 16ème minute par Tilo Kadewere. Le meilleur buteur de Ligue 2 a profité des errements de la défense niortaise pour mener avec beaucoup de sang-froid son premier contre de la partie et inscrire son 18ème but cette saison.

"On a retrouvé une âme mais j'aurais aimé prendre un point"

Malgré du mieux par la suite, notamment en seconde période, avec un collectif retrouvé, les Chamois n'ont jamais pu égaliser. C'est la cinquième défaite de suite en championnat. Jean-Philippe Faure, l'entraîneur par intérim des Chamois, se dit "un peu déçu par le résultat, le fait de ne pas avoir été récompensé en seconde période par un but. Mais on a réussi une petite partie de ce qu'on voulait faire : retrouver une âme, du jeu collectif où des garçons ont voulu rejouer ensemble. C'est un début. Reste que j'aurais aimé prendre un point pour valider ça".

Le premier rélegable n'est plus qu'à un point derrière

Pour le milieu de terrain Niortais Dylan Louiserre, "aujourd'hui, on a vu onze joueurs soudés qui ont su communiquer entre eux, mais c'est encore une défaite, sur une erreur où l'équipe avait la balle... On continue à bosser, on reste sur notre chemin".

Au classement provisoire, classement inchangé pour les Chamois qui restent barragiste à la 18ème place, mais avec seulement un point d'avance désormais sur le premier relégable (Paris FC).

Prochain match le 24 janvier avec un déplacement à Châteauroux. Matthieu Sans est touché à l'adducteur. Bryan Passi est lui aussi sorti blessé aux ischios. Ce sont deux défenseurs centraux convalescents que le staff espère récupérer rapidement.