Niort, France

C'était un premier choc. Et il a tenu ses promesses. Face à Lens, les Chamois ont eu la première occasion dès la 2ème minute par Antoine Léautey qui a raté le cadre de peu... Mais ce sont les Sang et Or qui ont ouvert le score à la 18ème par Gomis. Niort a égalisé à la 33ème sur un penalty transformé par Dona Ndoh suite à une faute dans la surface sur Djigla. Pas suffisant toutefois, puisqu'au retour des vestiaires, les Lensois ont enfoncé le clou avec Ambrose à la 63ème.

Ce deuxième revers de suite a eu le don d'agacer logiquement l'entraîneur niortais Patrice Lair : "Je suis très déçu. On a laissé notre adversaire jouer, on ne les a pas bloqué alors qu'on les savait techniquement supérieurs. On a manqué d'efficacité et d'agressivité, dans le bon sens du terme. Le courage et l'envie, ça ne fait pas tout".

Même son de cloche chez le milieu niortais Dylan Louiserre : "Le haut niveau, c'est d'abord être efficace et on n'a pas su concrétiser. Eux, ils ont des demi-occasions, et ils les mettent au fond. On voit tout le travail qui nous reste à faire".

Prochain match pour les Chamois, ce sera vendredi avec un déplacement chez le promu Béziers (17ème).