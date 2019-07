Niort s'incline contre Troyes 2-0 pour la reprise de la Ligue 2

Niort, France

On espérait meilleur résultat pour une reprise. Dépassés en première période, les Chamois ont concédé un penalty transformé par Yohann Touzghar à la 43ème minute. Au retour des vestiaires, Bryan Mbeumo a décoché un missile venu d'ailleurs qui n'a laissé aucune chance au gardien niortais Quentin Braat.

"Troyes était plus prêt que nous"

L'entraîneur des Chamois, Pascal Plancque, était forcément déçu : "On n'a pas joué la première mi-temps, on était en retard partout, même si je trouve le penalty très sévère". Le défenseur et capitaine niortais Mathieu Sans ne s'alarme pas pour autant : "Ce n'est pas le démarrage souhaité mais on est tombé sur une équipe de Troyes plus prête que nous. Pas de panique pour autant, la saison sera longue. On ne va pas tirer de conclusion ce soir".

Conté signe pour quatre ans à Niort

Prochain match dans une semaine avec un déplacement au Havre. A noter, hier soir, juste avant le coup d'envoi, les Chamois ont officialisé la nouvelle : Ibrahima Conté rejoint définitivement Niort. Prêté par Lorient la saison passée, le défenseur central de 23 ans s'engage pour quatre ans dans les Deux-Sèvres.