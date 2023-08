Nkounkou, un joueur offensif : le point sur le mercato de l'AS Saint-Étienne

La saison de Ligue 2 s'apprête à reprendre et le mercato de l'AS Saint-Étienne n'est pas encore terminé. Avec les signatures d'Ibrahim Sissoko, Dylan Batubinsika, la prolongation de Gaëtan Charbonnier et les levées d'option d'achat de Mathieu Cafaro et Niels Nkounkou, d'autres mouvements sont à attendre en ce mois d'août. Avec une priorité : renforcer le secteur offensif.

ⓘ Publicité

Interrogé ce jeudi en conférence de presse, le coordinateur sportif de l'ASSE Loic Perrin a fait le point sur le mercato de l'ASSE. "Notre recherche principale est sur un joueur à vocation offensive, pour être large, confie-t-il. Notre travail est aussi d'anticiper de futurs départs, à n'importe quel poste. En conséquence, nous ciblons des joueurs dans tous les secteurs. Nous sommes le 3 août, il nous reste encore du temps pour recruter."

Nkounkou, le statu quo

Interrogé sur la situation de Niels Nkounkou, dont les envies de départ sont publiques, le coordinateur sportif des Verts assure que le piston gauche fait toujours partie du groupe. "Nous avions eu une discussion avec lui, nous connaissions sa position et nous lui avons expliqué la nôtre, déclare Loic Perrin. Niels était présent à l'entrainement ce jeudi, il fait partie du groupe, comme les autres joueurs. Sa situation n'a pas évolué depuis début juillet et cette offre refusée (de la part de l'Eintracht Francfort, ndlr). Pour l'instant, nous en sommes au statu quo. Il postule pour Grenoble, tout en sachant qu'il ne pourra pas être à 100% en tenant compte de sa préparation décalée."