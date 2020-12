Noël avant l'heure grâce à un collectif de Montpellier

Basée à Castelnau-le-Lez, la société ATE Formation, spécialisée dans la formation professionnelle, s'est associée à une Fondation qui lutte contre le cyber harcèlement scolaire. Les deux entités ont alors constitué une enveloppe afin d'acheter des cadeaux remis à une vingtaine d'associations montpelliéraines, ce dimanche, notamment l'association humanitaire de Montpellier, et distribués à des enfants démunis, dans différents quartiers de la ville.

A l'origine de cette belle action, qui se voulait efficace et concrète, les deux associés d'ATE Formation, Ahmed Taki et Emilie Espona, ont été épaulés par plusieurs de leurs proches, et notamment Morgan, qui tient une boulangerie au coeur de la Cité Gély. Au total, plus de 5.000 cadeaux neufs ont été achetés, pour petits et grands.