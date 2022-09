Noël Le Graët doit quitter la FFF estime l'ancien joueur lavallois Frank Leboeuf, champion du Monde 98

Un champion du Monde 1998 sort du bois. Dans l'émission 100% Stade Lavallois ce mercredi sur France Bleu Mayenne, l'ancien défenseur passé par Laval (1988-1990) a regretté le climat pesant et les affaires qui s'accumulent à la Fédération Française de Football. Certaines impliquant son président Noël Le Graët.

Le magazine So Foot a publié une longue enquête dans laquelle il relate des présumés cas de harcèlement sexuel et des dysfonctionnements importants au sein de la première fédération sportive de France (deux millions de licenciés). Une situation tristement inédite pour le foot français à deux mois de la très controversée Coupe du monde 2022 au Qatar.

"C'est consternant... C'est consternant de voir tout ce qui se passe et les couches de problèmes que la Fédération va devoir affronter. Cela fait un moment que je pense que Noël Le Graët doit partir. Mais bon c'est mon opinion, ça vaut pas grand-chose. Mais comme la plupart des gens je pense qu'à un moment donné il faut que ça s'arrête", explique l'ancien champion du Monde 1998.

"C'est plutôt quand on est, comme le coq, les pieds dans la merde qu'on s'en sort le mieux !"

Au niveau sportif, les Bleus de Didier Deschamps accumulent les blessures et la polémique autour du droit à l'image des joueurs cette semaine n'arrangent rien. Malgré tout, Frank Leboeuf se veut optimiste. "Quand tout va bien en équipe de France, normalement on se plante (rires). On était les meilleurs soi-disant en 2002, et on a vu ce que ça a donné. Donc on va rester positif. C'est plutôt quand on est, comme le coq, les pieds dans la merde qu'on s'en sort le mieux ! C'est vraiment ça la France, c'est un peu comme nos copains italiens. C'est quand ça va mal qu'ils sont les meilleurs. Nous aussi, on a tendance à se reposer sur nos lauriers. Impossible n'étant pas Français, je vais donner une grande chance à la France d'être championne du monde encore une fois", déclare l'ancien joueur du Stade Lavallois.