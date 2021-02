Noël Le Graët : "ce qui dirige le football actuellement ce n'est pas la fédé c'est le virus"

Noël Le Graët fait la tournée des Ligues de Football dans le cadre de la campagne pour l'élection à la présidence de la Fédération Française de Football. Candidat à sa propre succession, le président de la FFF a abordé avec la presse différents sujets avant de rencontrer les membres de la Ligue de Football de Normandie à Lisieux.

Briguer un quatrième mandat à 79 ans

"J'avais envie parce que ce n'était pas le moment, j'ai des jeunes comme Marc Keller et quelques autres qui ont la quarantaine et qui sont prêts à prendre la suite rapidement s'il le fallait mais avouez que la période est difficile. On passe plus de temps dans les ministères actuellement que sur les terrains de foot.

Et je pense que ce qui dirige le football actuellement ce n'est pas la fédé c'est le virus. On a le droit de faire ceci si on nous dit de faire cela mais notre liberté d'action est relativement modeste."

La reprise des championnats amateurs fortement compromise

"Si pour début mars on ne peut pas reprendre, je crois qu'il faudra bien réfléchir à organiser autre chose parce que la saison se termine fin juin et fin mai même dans beaucoup de cas. Il ne reste pas beaucoup de temps.

Quand vous regardez le calendrier, il y a déjà des compétitions qui ne peuvent pas se terminer ni qui ne vont même pas à la moitié. Je pense qu'à un moment il faudra prendre des décisions. C'est pour cela qu'on entend de tout. L'autre jour à Toulouse, c'est tout juste si certains ne nous demandent pas de faire trois matchs par semaine. Vous savez bien qu'au niveau amateur c'est impossible.

Si on a une réponse positive, cela reste encore jouable de terminer un certain nombre de championnat au moins à la moitié. Sinon il faudra rouvrir la porte des stades, remettre les stades en état et organiser des petits tournois de jeunes et interrégionaux, être créatif."

Les aides au football amateur inchangées jusqu'en juin

"Tous les engagements jusqu'à fin juin sont maintenus, tous. La difficulté, c'est après juin. est-ce que l'équipe de France va reprendre ses activités? Vous savez qu'un match de l'équipe de France c'est quand même deux millions d'euros et on n'en a pas joué depuis une dizaine.

Ensuite, la ligue a subi un revers important au niveau des droits télés. Ils viennent de perdre quatre cents millions. Et ce sont des sommes qui sont versées directement au F.A.F.A (Fonds d'aide au football amateur). Ce sont les seize millions d'euros prévus. Pour le moment, on ne les a pas.

Ceci dit on fera le maximum pour donner satisfaction à l'ensemble du territoire. Il n'est pas question de supprimer quoi que ce soit pour les amateurs. Il y a d'autres économies que l'on fera sûrement mais j'espère tout de même que le Covid ne va pas durer éternellement. On espère passer l'été et redémarrer la saison prochaine dans de meilleures conditions."

Un retour de l'équipe de France A en Normandie?

Pas tout de suite parce qu'on a un tel retard dans ce que l'on voulait faire mais ce n'est pas impossible parce qu'il y a une série de matchs amicaux mais qui n'existent plus.

Maintenant on va rentrer dans des compétitions officielles donc cela se fera mais pas dans les délais qu'on avait prévu un moment. Jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar en 2022, on a des matchs officiels.