Noël Le Graët réélu président de la Fédération française de football

Le résultat du scrutin est sans appel. Noël Le Graët est reconduit à la tête de la Fédération française de football. Il s'est imposé ce samedi lors du vote de l'Assemblée générale de la FFF avec 73,02% des suffrages, dès le premier tour. Le Breton, âgé de 79 ans, poursuit donc son œuvre à la tête de la FFF qu'il préside depuis 2011. Il enchaîne là un troisième mandat avec ses succès en 2012 et 2017. Lors du scrutin, il a largement devancé ses deux adversaires, Frédéric Thiriez, l'ancien dirigeant de la Ligue professionnelle (LFP) qui obtient 25,11% des suffrages et 1,87% à l'homme d'affaires et conseiller de clubs Michel Moulin.

Noël Le Graët a essayé au cour de la campagne de nombreuses critiques, sur son autoritarisme ou ses déclarations sexistes. En poste depuis 2011 pour redorer le blason d'une Fédération ternie par l'affaire Knysna au Mondial-2010 en Afrique du Sud, il aura réussi au-delà des espérances, tout du moins avec les résultats sportifs de l'équipe de France, finaliste de l'Euro 2016 en France et vainqueur de la Coupe du monde en Russie en 2018. Les dirigeants du football ont donc décidé de travailler avec lui sur un nouveau mandat, dans la continuité comme il l'avait précisé dans sa courte campagne. Ce troisième mandat sera assurément son dernier, lui qui aura 83 ans à la fin de celui-ci.