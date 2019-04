Noël Le Graët soutient les supporters de l'AS Saint-Étienne privés de certains déplacements

Saint-Étienne, France

Noël Le Graët au secours des supporters de l'AS Saint-Étienne. Dans un entretien accordé à l'AFP (Agence France Presse) ce mardi 2 avril, le président de la Fédération française de football (FFF) regrette "qu'il y ait autant de matches remis, de tribunes fermées et le nombre de CRS imposé".

Le dirigeant "trouve inadmissible qu'on trouve naturel que Saint-Étienne ne puisse pas aller à Lyon ou Marseille. L'autre jour cela concernait même Lorient-Brest. C'est la facilité. On exagère" estime Noël Le Graët.

"Très franchement, il faut qu'on arrête ça" poursuit le président de la FFF "il faut reprendre les discussions avec nos préfectures, avec nos clubs de première division et nos groupes de supporters. Il faut faire plus confiance aux supporters. On n'est quand même pas dans un pays où il faut avoir cent CRS à chaque entrée de stade. On est à côté de la plaque [...] J'ai envie de revoir des gens qui se déplacent. Pendant des années et des années ça s'est fait".

Des arrêtés préfectoraux interdisent régulièrement les déplacements des supporters de l'AS Saint-Étienne, ils ont été privés de déplacement à Lyon en novembre dernier.