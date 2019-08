Nombreuses réactions après la courte interruption du match de Ligue 2 ASNL - Le Mans pour des chants homophobes

Tomblaine, France

Soirée mouvementée au stade Marcel Picot. Parce que Nancy a décroché sa première victoire de la saison en Ligue 2 au terme d'un match incroyable face au Mans (2-1), réduit à neuf contre onze. Mais aussi et surtout car la rencontre comptant pour la quatrième journée de Ligue 2 a été brièvement interrompue par l'arbitre Mehdi Mokhtari et le délégué Alain Marseille, en première mi-temps, suite à des chants homophobes proférés en tribunes.

Des chants anti-Fc Metz, malheureusement classiques, ont été chantés au stade Marcel Picot. Et l'arbitre a donc, en vertu du règlement, décidé d'interrompre le jeu le temps que le speaker puisse faire une annonce demandant l'arrêt de ces chants. Le jeu a pu reprendre rapidement et les chants ont cessé jusqu'au terme de la rencontre.

Réaction de la ministre des sports

Une décision arbitrale saluée par la ministre des sports Roxana Maracineanu sur son compte Twitter :

Après la rencontre, Jean-Michel Roussier, le président de l'ASNL s'est rendu en salle de conférence de presse, ce qu'il ne fait jamais après les matchs, pour revenir sur ces incidents. Des incidents qu'il condamne :

"L'ASNL condamne toute action ou propos homophobes dans l'enceinte du stade et en dehors. Il y a un règlement que la Ligue a fixé, qui se doit d'être appliqué [...] On a rencontré les responsables des groupes de supporters à la mi-temps, avec les délégués, ils ont entendu le message. Je les reverrai sur ce sujet. Je ne crois pas que dans l'histoire du club, le racisme et l'homophobie sont des faits marquants."

Jean-Louis Roussier qui ajoute que le problème de l'homophobie dépasse largement le seul cadre du football :

"Le football n'a pas vocation à traiter les problèmes de société tout seul. Ce sont des problèmes de sociétés qui dépassent le cadre du football. Et le football n'a pas vocation à être montré du doigt quand ce type de propos inadmissible sont tenus".

La réaction du corps arbitral a été appréciée par les acteurs de la rencontre comme l'entraîneur du Mans, Richard Déziré :

"C'est une bonne chose. J'ai apprécié la manière dont le club de Nancy a cherché à gérer la chose tout de suite. On est jamais à l'abri d'énergumènes et d'abrutis. On a été prévenu que si ça recommençait, le match serait arrêté un moment et qu'on rentrerait aux vestiaires. Il ne faut pas laisser passer ce genre de choses."

Des propos homophobes condamnés également par le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Mathieu Klein sur son compte Twitter :