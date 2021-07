Remercié par Le Mans FC, Didier Ollé-Nicole rebondit au PSG

Remercié par Le Mans FC au terme d'une saison de National mitigée, Didier Ollé-Nicolle vient de s'engager pour deux saisons avec le PSG, où il entraînera l'équipe féminine, championne de France et demi-finaliste de la dernière ligue des champions.

Il ne faut que 55 minutes pour faire le trajet Le Mans - Paris en TGV. Didier Ollé-Nicolle, lui, aura mis un peu moins de deux mois à faire le voyage, avec un arrêt par la case négociation. Remercié par Le Mans FC mi-mai, au terme d'une saison de National mitigée, terminée à la quatrième place, l'entraîneur vient de s'engager pour deux saisons avec le PSG. Il aura en charge l'équipe féminine, qui vient s'être sacrée championne de France, après avoir atteint la demi-finale de la ligue des champions.

Arrivé au Mans l'été dernier après quatre saisons à l'US Orléans, le technicien de 60 ans n'a pas atteint l'objectif fixé par le président du club, à savoir la remontée immédiate en Ligue 2. Au cours de la saison, des doutes ont émergé sur sa capacité à mener et diriger efficacement le groupe manceau. Dans un communiqué daté du 17 mai, le club avait sobrement annoncé sa décision "de se séparer de l’entraîneur du groupe professionnel."

C'est donc un joli rebond pour l'ancien coach de Clermont et de Nice, qui va officier pour la première fois dans le foot féminin après avoir connu la Ligue 1, la Ligue 2 et le National chez les hommes. Il prend la succession d'Olivier Echouafni à la tête d'une équipe auréolée d'un titre de championne de France arraché à Lyon pour la première depuis 2007. Et qui reste sur une demi-finale en ligue des champions. Une compétition européenne que Didier Ollé-Nicolle aura le plaisir de disputer avec son nouveau club.