Samuel Laurent, le directeur général exécutif du FC Sochaux Montbéliard plaide la thèse de "la griffure" et non de "la morsure" après la polémique visant Ousseynou Thioune. Le Sochalien est accusé d'avoir mordu le portier nordiste à l'issue du match de samedi contre Valenciennes, ce qu'il dément.

"Non, Thioune n'a pas mordu Prior" : la mise au point du directeur général du FC Sochaux

Omar Daf, le coach sochalien, et Samuel Laurent, directeur général exécutif du club.

Ousseynou Thioune a-t-il mordu à la joue le gardien valenciennois, samedi à l'issue du match de la 7e journée de L2 ? "Non, ça n'est pas exactement passé comme ça", a répondu catégoriquement Samuel Laurent, directeur général exécutif du FC Sochaux Montbéliard ce lundi, invité de l'émission 100% FCSM sur France Bleu Belfort Montbéliard.

La vidéo tourne en boucle sur les réseaux sociaux : la scène se passe au coup de sifflet final, au cœur d'un attroupement entre les deux équipes, à la fin d'un match très tendu.

Un face-à-face entre les deux hommes

"Le face-à-face de l'après-match entre les deux hommes découle d’une série de provocations quasi-ininterrompues de la part de Prior ou de Chevalier (Jérôme Prior gardien, et Teddy Chevalier, attaquant de Valenciennes ndlr), Chevalier qui, lui, a passé son temps à invectiver nos joueurs tout au long du match", insiste Samuel Laurent.

Des -casse-toi sale noir!- répétés quasi en permanence

"Il y a eu un match très tendu et surtout des propos inacceptables pour notre époque (...) les -casse-toi sale noir!- répétés quasi en permanence depuis la première mi-temps contre Chris Diedhiou ou Ousseynou Thioune (...) des propos qui font honte au football club de Valenciennes et à son président, qui a, en plus, appelé l’arbitre pour tenter de l’influencer avant qu’il ne fasse son rapport".

Comment explique-t-il cette plaie avec deux marques sur la joue de Prior, dont la photo a été publiée sur les réseaux sociaux ? "Ces deux plaies, ce sont les plaies de deux personnes qui sont sur le point de s’affronter et qui se dégagent, ce sont les mains ou les ongles qui se sont enfoncées dans la chair", affirme Samuel Laurent.

Ousseynou a fait preuve d’une grande retenue

"Quelqu'un qui se fait mordre, par définition, c’est quelqu'un qui se fait manger; on lui aurait arraché un bout de chair, ou recousu le maxillaire", a-t-il estimé. "Les images parlent d'elles-mêmes (...) Ousseynou a fait preuve d’une grande retenue jusqu'à la fin de ce match, il s’est approché de Prior pour lui parler, et il y a eu un dégagement violent entre les 2 hommes qui étaient à quelques centimètres".

Commission de discipline

Si les faits sont avérés pour Thioune, le Sochalien s'expose à une lourde sanction de plusieurs matches de suspension. La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel devrait se réunir ce mercredi et rendre sa décision dans la foulée.

"Il y aura en effet une sanction, mais je pense que la sanction devra être minime, il faut tenir compte du degré d’exaspération, d’humiliation pour Thioune", répète Samuel Laurent. Le club a publié un communiqué en ce sens ce lundi soir sur son site.

Dès dimanche soir, le club de Valenciennes annonçait vouloir déposer plainte au pénal pour diffamation et coups et blessures contre Ousseynou Thioune.