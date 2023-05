Norman Bassette, attaquant au SM Caen : "J'ai eu beaucoup de hauts et de bas, mais je n'ai jamais rien lâché"

Chacune de ses apparitions sur le terrain est saluée d'une ovation. Norman Bassette est devenu en quelques mois le "chouchou" des supporters caennais. Faire vibrer le public, c'est ce qui lui tient certainement le plus à cœur. "En Belgique, j'étais dans les kops avec mon père, raconte-t-il au micro de France Bleu Normandie. J'adorais être un supporter, être un fan, par exemple du Standard de Liège, c'était mon club préféré, j'étais abonné, et on était dans la tribune des supporters et aujourd'hui je ne peux que leur dire merci".

ⓘ Publicité

"J'espère qu'on va faire une belle doublette avec Alexandre Mendy la saison prochaine"

Son poste d'attaquant, il le conçoit aussi en totale symbiose avec le public. "Les attaquants jouent beaucoup avec les supporters et ça les aide, parce qu'un attaquant ça marque et quand ça marque, ça fait soulever le stade". Mais à ce poste d'attaquant au Stade Malherbe, il y a un certain Alexandre Mendy avec qui il espère jouer le plus longtemps possible. Les rumeurs d'un éventuel transfert de Mendy, il essaye de ne pas trop y penser. "On l'a vu face à Nîmes, on s'est très bien entendu. On est deux attaquants, mais on n'a pas le même profil, on est complémentaires. Je m'entends super bien avec lui et j'espère qu'il sera toujours là l'année prochaine pour qu'on fasse une belle doublette".

En tout cas, lui ne compte pas partir de Caen. "Ici j'ai tout pour exploser, j'aime ce club, j'aime cette ville, j'aime les supporters, j'ai la tête à Caen. Je pense que je suis bien tombé au Stade Malherbe ! C'est rare d'avoir un club avec autant de supporters, c'est extraordinaire, on va peut-être jouer à guichets fermés le week-end prochain (face à Saint-Etienne) en n'ayant plus rien à jouer, c'est quelque chose que j'adore".

Il est inscrit dans une école de mécanique quand on l'appelle pour venir passer des tests au SMC

Norman Bassette est arrivé au Stade Malherbe après un parcours semé d'embûches. Le Sporting Charleroi, le Standard de Liège, et finalement le SMC. "J'ai eu beaucoup de hauts et de bas. A des moments j'ai pensé que c'était terminé, mais je n'ai jamais rien lâché et j'ai eu la récompense, la connexion avec la Normandie, je ne m'y attendais pas. Mon papa m'a toujours dit d'aller au bout des choses pour ne pas avoir des regrets et j'ai bien fait de l'écouter parce que si j'avais lâché, je n'en serais pas là aujourd'hui."

Même son arrivée en Normandie, il ne s'y attendait pas du tout. "Je m'étais inscrit dans une école de mécanique, mon rêve c'était de devenir mécanicien, d'avoir mon entreprise, etc... Et du jour au lendemain, quelqu'un m'a appelé et m'a demandé d'aller passer des tests à Caen et j'ai eu la chance de signer ici, je n'aime pas beaucoup en parler, mais c'est une force que j'ai en moi et que personne ne pourra m'enlever. Je suis prêt à gravir des montagnes et personne ne m'arrêtera".

"La tête dans les chaussettes"après son penalty raté en finale de la Gambardella

Des regrets il en a eu après son pénalty raté lors de la finale de la coupe Gambardella au Stade de France le 7 mai 2022 face à l'OL. "Je pense que ça m'a endurci, mais ça a été compliqué pendant trois jours, j'avais la tête dans les chaussettes, je me disais qu'est-ce que j'ai fait ? Comment j'ai pu louper ça ! Je l'ai regardé 200-300 fois, mais je me suis dit que tous les grands ont loupé des pénaltys, Mbappé, Zidane, et eux c'était en coupe du monde ! Du coup je suis passé à autre chose très vite, on a sauvé la réserve deux week-ends après, j'ai marqué, et je suis parti en vacances libéré".

Concernant le départ du coach Stéphane Moulin, celui qui lui a permis de faire ses premiers pas en ligue 2, il confie qu'il n'était pas au courant. "Ca a été brutal pour nous, moi en tous cas je m'y attendais pas. Après ces choix là je ne peux pas les juger, bien sûr que les résultats sont là. Mais ce sont des choix de club, de président, d'actionnaires, je ne peux pas parler de ça. En tous cas moi je suis concentré sur mon football, et peu importe ce qui arrivera, j'essayerai de tout donner pour bien débuter dans ma carrière."