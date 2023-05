Norman Bassette invité de Allo Malherbe

Norman Bassette sera dans nos studios ce lundi soir pour participer à Allo Malherbe , votre émission consacrée au SM Caen. A 18 ans, le jeune attaquant belge connaît sa première saison complète chez les professionnels. Il répondra à nos questions à partir de 18h05.

ⓘ Publicité

Nous reviendrons également sur la victoire du SM Caen à Amiens (1-3) , une des plus abouties en déplacement du club de football normand ainsi que sur la montée de la section féminine en D3.

Gagnez vos places pour SM Caen - Saint Etienne

Comme chaque lundi, Allo Malherbe vous fait gagner vos places pour le prochain match à domicile. Il s'agira de la réception de Saint Etienne ce vendredi à 20h45 , le dernier match de la saison à la maison.

Le ou la gagnante sera tiré au sort parmi les auditeurs qui auront participé à l'émission en appelant le 02.31.44.48.44.

Vous pouvez aussi réagir via les réseaux sociaux et le Hashtag #AlloMalherbe ou via notre Facebook Live.

Ecoutez ici en direct Allo Malherbe à partir de 18h05

loading