Normandie : le tirage du cinquième tour de la Coupe de France aura lieu au Stade Océane du Havre

Le tirage du cinquième tour de la Coupe de France de football au lieu au Stade Océane. Il sera effectué le lundi 2 octobre à partir de 19h, avant la rencontre de Ligue 2 entre le HAC et Lorient.

France Bleu Normandie vous le révélait ce lundi : le tirage au sort du cinquième tour de la Coupe de France aura lieu le lundi 2 octobre au Stade Océane, avant la rencontre comptant pour la 10ème journée de Ligue 2 entre Le Havre et Lorient. Les 31 clubs normands qualifiés sont invités à assister au tirage (19h) puis à la rencontre (20h45). A noter l'entrée en lice d'un club de Nationale 1 : Avranches.

Le SCO enchaîne les perf' !

Parmis les autres qualifiés, le SC Octeville. Les hommes entraînés par Alexis Bertin on en effet réalisé un nouvel exploit, ce dimanche. Jamais deux sans trois. Le SCO a en effet sorti une équipe de Régionale 2 pour la troisième d'affilée. Cette fois, la victime s'appelle Luneray (4-0). Les buteurs : Moussa Guaye, Jessie Van Overberghe, Clément François et Antoine Cardin. Le tout, devant plus de 200 spectateurs.

Alexis Bertin et les joueurs du SCO fêtent la qualification © Radio France - Marc Aubau - Courrier Cauchois

Dans Bienvenue au club, ce lundi, Bertrand Queneutte et Manuel Quesnel sont revenus sur cet exploit, celui du consultant de France Bleu Normandie Alexis Bertin. Ecoutez :

